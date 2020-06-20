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Задержанному оппоненту Лукашенко на выборах выдвинули обвинения

Новости » Политика     20.06.2020 - 21:37
Задержанному оппоненту Лукашенко на выборах выдвинули обвинения
Фото: Виктор Бабарико (facebook.com.viktar.babaryka)

Статья, по которой обвиняют Бабарико, не разглашается

Задержанному кандидату в президенты Белоруссии Виктору Бабарико выдвинули уголовное обвинение. Бабарико является потенциальным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Запад".

По словам адвоката задержанного кандидата в президенты Дмитрия Лаевского, его подзащитный "жив и здоров". Сейчас Бабарико находится в СИЗО КГБ.

"Бабарико сегодня предъявили обвинение. Статью я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела", - рассказал адвокат.

Лаевский отметил, что его подзащитный не согласен с выдвинутыми ему обвинениями, а его задержание уже обжалуется в суде.

Отметим, дело, по которому задержали Бабарико, касается "Белгазпромбанка", который он возглавлял на протяжении 20 лет. Бабарико ушел с должности, чтобы сосредоточиться на предвыборной компании. Дело о неуплате налогов в "Белгазпромбанке" возбудили уже после заявления Бабарыко о намерении участвовать в выборах.

Задержание Бабарыко произошло в четверг, 18 июня.

Освободить Бабарыко недавно призвал Европейский союз, подчеркнув, что ни один потенциальный кандидат в президенты не должен лишаться такой возможности.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьпрезидентские выборыЗадержание
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