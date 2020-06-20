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Затриманому опоненту Лукашенка на виборах висунули звинувачення

Новини » Політика     20.06.2020 - 21:37
Затриманому опоненту Лукашенка на виборах висунули звинувачення
Фото: Віктор Бабарико (facebook.com.viktar.babaryka)

Стаття, за якою звинувачують Бабарика, не розголошується

Затриманому кандидату в президенти Білорусі Віктору Бабарику висунули кримінальне звинувачення. Бабарико є потенційним опонентом діючого президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Захід".

За словами адвоката затриманого кандидата в президенти Дмитра Лаєвського, його підзахисний "живий та здоровий". Наразі Бабарико перебуває в СІЗО КДБ.

"Бабарику сьогодні висунули звинувачення. Статтю я не можу назвати в рамках підписки про нерозголошення матеріалів справи", - розповів адвокат.

Лаєвський наголосив, що його підзахисний не згоден з висунутими йому звинуваченнями, а його затримання вже оскаржується в суді.

Зазначимо, справа, у якій затримали Бабарико, стосується "Белгазпромбанку", який він очолював впродовж 20 років. Бабарико пішов з посади, щоб зосередитись на передвиборчій компанії. Справа про несплату податків в "Белгазпромбанку" було порушено вже після заяви Бабарика про намір брати участь у виборах.

Затримання Бабарика сталося у четвер, 18 червня.

Звільнити Бабарика нещодавно закликав Європейський союз, наголосивши, що жоден потенційний кандидат у президенти не повинен позбавлятися такої можливості.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьпрезидентські вибориЗадержание
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