У задержанного в РФ Уилана 4 гражданства, - WP

Фото: Пол Уилан (из открытых источников)

У подозреваемого в шпионаже четыре гражданства

У задержанного в России Пола Уилана, которому ранее следствие РФ предъявило обвинение в шпионаже, есть гражданства четырех стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Так, сообщается, что у Пола Уилана есть гражданства четырех стран – США, Британии, Ирландии и Канады.

Согласно сообщению, у Уилана есть паспорт Канады, так как он родился в этой стране. Паспорта Ирландии и Великобритании он получил на основании своего происхождения.

По словам источника издания, у Уилана всего четыре паспорта.

"Он собрал их, играя. У него было постоянное соревнование с сестрой в том, кто получит их больше", - отметил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки из-за подозрения в шпионаже.

В свою очередь родственники Пола Уилана заявили, что он приехал в Москву на свадьбу.