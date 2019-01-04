ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

У задержанного в РФ Уилана 4 гражданства, - WP

Новости » Происшествия    04.01.2019 - 23:31
У задержанного в РФ Уилана 4 гражданства, - WP
Фото: Пол Уилан (из открытых источников)

У подозреваемого в шпионаже четыре гражданства

У задержанного в России Пола Уилана, которому ранее следствие РФ предъявило обвинение в шпионаже, есть гражданства четырех стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Так, сообщается, что у Пола Уилана есть гражданства четырех стран – США, Британии, Ирландии и Канады.

Согласно сообщению, у Уилана есть паспорт Канады, так как он родился в этой стране. Паспорта Ирландии и Великобритании он получил на основании своего происхождения.

По словам источника издания, у Уилана всего четыре паспорта.

"Он собрал их, играя. У него было постоянное соревнование с сестрой в том, кто получит их больше", - отметил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки из-за подозрения в шпионаже.

В свою очередь родственники Пола Уилана заявили, что он приехал в Москву на свадьбу.

"Суд" в Крыму рассмотрит апелляцию на арест Бекирова 10 января Денисова просит власти РФ  сообщить о местонахождении политзаключенного Панова
Новости Украины Российская Федерациягражданствошпионаж
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь