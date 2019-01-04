У затриманого в РФ Уілана 4 громадянства, - WP

Фото: Пол Вілан (з відкритих джерел)

У підозрюваного в шпигунстві чотири громадянства

У затриманого в Росії Пола Уілана, якому раніше слідство РФ пред'явило звинувачення в шпигунстві, є громадянства чотирьох країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Так, повідомляється, що у нього є громадянства чотирьох країн – США, Британії, Ірландії та Канади.

Згідно з повідомленням, він має паспорт Канади, так як він народився в цій країні. Паспорта Ірландії і Великобританії він отримав на підставі свого походження.

За словами джерела видання, у нього всього чотири паспорти.

"Він зібрав їх, граючи. У нього було постійне змагання з сестрою в тому, хто отримає їх більше", - відзначило джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали в Москві громадянина Сполучених Штатів Америки через підозри в шпигунстві.

У свою чергу родичі Пола Уілана заявили, що він приїхав до Москви на весілля.