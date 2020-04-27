ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ФСБ задержала украинского пограничника возле аннексированного Крыма

Новости » Происшествия     27.04.2020 - 22:09
ФСБ задержала украинского пограничника возле аннексированного Крыма
Иллюстративное фото (wikimapia)

Представители спецслужб РФ, используя насилие и пытки, пытались "выбить" показания

Оперативники Службы Безопасности Украины задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями Федеральной службы безопасности Российской Федерации на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации правоохранителей, представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы преднамеренном пересечении админграницы с полуостровом.

После "выбивания" и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего до контрольного пункта "Каланчак". После этого СБУ провела проверку информации по обстоятельствам незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ РФ.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета 6-го созыва по государственной измене.

Как сообщало РБК-Украина, контрразведка СБУ расследует более 100 уголовных производств, связанных с государственной изменой и шпионажем. При этом 40 человек уже получили судебные приговоры по статьям "госизмена" и "шпионаж".

Возле Крыма нашли затопленный в ходе Второй мировой войны теплоход В суд направили обвинения в госизмене по двум депутатам горсовета Севастополя
Новости Украины ФСБКрым
News
On Top