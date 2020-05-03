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ФСБ в Крыму задержала украинца, пытавшегося без документов попасть на полуостров

Новости » Происшествия     03.05.2020 - 15:48
ФСБ в Крыму задержала украинца, пытавшегося без документов попасть на полуостров
Иллюстративное фото (wikimapia)

Задержанным оказался 42-летний житель Черновицкой области

ФСБ России в аннексированном Крыму возбудила уголовное дело против украинца, пытавшегося попасть на полуостров без документов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным ФСБ, украинец задержан при следовании в пешем порядке с территории материковой Украины. Мужчина не имел при себе документов.

По его словам, к линии административной границы следовал попутным транспортом, преодолев за неделю около 800 километров.

"Украинский пункт пропуска "Каланчак" беспрепятственно обошел в темное время суток", - заявили в ФСБ.

Задержанным оказался 42-летний житель Черновицкой области. Он стал фигурантом дела по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

Напомним, ранее ФСБ задержала украинского пограничника возле аннексированного Крыма. Представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы преднамеренном пересечении админграницы с полуостровом.

Также РБК-Украина писало, что прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета 6-го созыва по государственной измене.

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