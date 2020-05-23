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На границе с аннексированным Крымом задержали крымского татарина

Новости » Происшествия     23.05.2020 - 19:26
На границе с аннексированным Крымом задержали крымского татарина
Фото: задержание (РБК-Украина)

Дилявер Меметов был задержан на пункте пропуска "Джанкой"

23 мая сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали летнего крымского татарина Дилявера Меметова на административной границей между аннексированным Крымом и материковой Украиной. Крымский татарин был задержан на пункте пропуска "Джанкой".

Об этом в Facebook сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

По данным активистов, после задержания Меметова отвезли в межмуниципальный отдел МВД России "Джанкойский". Причина его задержания - неизвестна.

Сообщается, что Меметов прописан в Алуште, однако в последнее время работал на материковой Украины.

О задержании мужчина успел сообщить родственникам, которые обратились в "Крымскую солидарность" за консультативной помощью. С его слов, работники КПП пытались отобрать у него отпечатки пальцев.

Комментариев российской ФСБ по задержанию нет.

Напомним, 22 мая пророссийский суд в оккупированном Крыму объявил в розыск крымского татарина Эдема Бекирова, освобожденного во время обмена пленными в сентябре прошлого года.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины КрымЗадержание
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