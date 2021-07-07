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Задержанного в Беларуси украинца уже отпустили

Автор: Дмитрий Левицкий

Задержанного в Беларуси гражданина Украины Павла Рабешко уже отпустили. Он был освобожден на следующий день после задержания.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"По информации посольства Украины в Беларуси, украинский гражданин Павел Рабешко был 3 июля задержан белорусскими правоохранителями, на следующий день он был освобожден. Он на связи с украинскими дипломатами", - сообщил Николенко.

Напомним, на прошлой неделе белорусские правозащитники сообщили о задержании 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко. Силовики задержали его в городе Столин, причины были неизвестны.

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