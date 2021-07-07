Затриманого в Білорусі українця вже відпустили

Затриманого в Білорусі громадянина України Павла Рабешко вже відпустили. Він був звільнений наступного дня після затримання.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
"За інформацією посольства України в Білорусі, український громадянин Павло Рабешко був 3 липня затриманий білоруськими правоохоронцями, наступного дня він був звільнений. Він на зв'язку з українськими дипломатами", - повідомив Ніколенко.
Нагадаємо, минулого тижня білоруські правозахисники повідомили про затримання 24-річного громадянина України Павла Рабешка. Силовики затримали його в місті Столин, причини були невідомі.