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Затриманого в Білорусі українця вже відпустили

Автор: Дмитро Левицький

Затриманого в Білорусі громадянина України Павла Рабешко вже відпустили. Він був звільнений наступного дня після затримання.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"За інформацією посольства України в Білорусі, український громадянин Павло Рабешко був 3 липня затриманий білоруськими правоохоронцями, наступного дня він був звільнений. Він на зв'язку з українськими дипломатами", - повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, минулого тижня білоруські правозахисники повідомили про затримання 24-річного громадянина України Павла Рабешка. Силовики затримали його в місті Столин, причини були невідомі.

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