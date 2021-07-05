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МИД проверяет данные о задержании украинца в Беларуси

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 10:49
МИД проверяет данные о задержании украинца в Беларуси Фото: МИД Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская сторона проверяет информацию о задержании украинца Павла Рабешко в Беларуси. Вопросом занимается консульство в Бресте.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"В Управление внутренних дел Брестского облисполкома и Столинского РОВД Брестской области направлен официальный запрос о подтверждении или опровержении факта задержания, причину и место пребывания украинца. Ответ пока не получен. Консулы держат дело на контроле", - отметил Николенко.

Напомним, ранее белорусские правозащитники сообщили, что местные силовики задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко. Инцидент произошел в городе Столин, где он был прописан. Причины задержания неизвестны.

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