Задержанного в Беларуси украинца уже отпустили
Фото: МИД сообщил, что украинца уже отпустили (Виталий Носач/РБК-Украина)
Задержанного в Беларуси гражданина Украины Павла Рабешко уже отпустили. Он был освобожден на следующий день после задержания.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
"По информации посольства Украины в Беларуси, украинский гражданин Павел Рабешко был 3 июля задержан белорусскими правоохранителями, на следующий день он был освобожден. Он на связи с украинскими дипломатами", - сообщил Николенко.
Напомним, на прошлой неделе белорусские правозащитники сообщили о задержании 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко. Силовики задержали его в городе Столин, причины были неизвестны.