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Задержанного в Беларуси украинца уже отпустили

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Среда 07 июля 2021 10:55
Задержанного в Беларуси украинца уже отпустили Фото: МИД сообщил, что украинца уже отпустили (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Задержанного в Беларуси гражданина Украины Павла Рабешко уже отпустили. Он был освобожден на следующий день после задержания.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"По информации посольства Украины в Беларуси, украинский гражданин Павел Рабешко был 3 июля задержан белорусскими правоохранителями, на следующий день он был освобожден. Он на связи с украинскими дипломатами", - сообщил Николенко.

Напомним, на прошлой неделе белорусские правозащитники сообщили о задержании 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко. Силовики задержали его в городе Столин, причины были неизвестны.

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