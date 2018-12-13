Задержанная за шпионаж в США Бутина начала сотрудничество со следствием, - CNN

Фото: Мария Бутина (facebook.com/mvbutina)

CNN предполагает, что она может рассказать о российском кураторе

Россиянка Мария Бутина, которую обвинили в США в шпионаже в июле 2018 года, начала сотрудничество со следствием и рассказала о своем "российском кураторе". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

В издании отмечают, что Бутина поделилась с правоохранителями информацией о ее американском любовнике и политтехнологе Республиканской партии Поле Эриксоне, который помог ей найти пути к консервативным политическим группам.

CNN предполагает, что она также может рассказать правоохранителям о российском чиновнике, который координировал ее действия на территории США. Им предположительно является Александр Торшин, ранее занимавший различные посты в российском правительстве и недавно ушел с должности заместителя председателя ЦБ РФ.

Напомним, 18 июля Федеральный суд присяжных в Вашингтоне официально обвинил россиянку Марию Бутину в незаконной деятельности для лоббирования интересов Москвы и инфильтрации американских политических организаций, ее взяли под временную стражу.

По словам американской прокуратуры, ее задачей была инфильтрация консервативных организаций. Россиянка сотрудничала с высокопоставленными представителями российской власти. По информации американских СМИ, речь идет о заместителе директора российского Центрального банка Александра Торшина, против которого в апреле были введены санкции Министерства финансов США.

Добавим, что в США задержали россиянку Марию Бутину по подозрению в шпионаже.