У США затримана росіянка за підозрою у шпигунстві

Влада США висунула обвинувачення росіянці у шпигунстві та змові з агентом іноземної держави

Мін'юст США затримав у Вашингтоні громадянку Росії, та висунув звинувачення у змові з метою шпигунства на іноземну державу. Про це повідомляє BBC.

Марія Бутіна була затримана 15 липня 2018 року. Її звинувачують у спробах налагоджувати зв'язки у США та спробах проникнути до організацій, які мають вплив на американську політику.

Зі слів американських ЗМІ, Бутіна мала тісні зв'язки з Республіканською партією та стала захисником права на зброю. Звинувачення пов'зані із фондом Мюллера, який міг мати вплив на вибори у 2016 році. Повідомляється що росіянка мала зв'язки з високопоставленним чиновником Кремля.

Нагадаємо, майор ЗСУ засудженний до 14 років позбавлення волі за роботу на російські спецслужби. В 2014 році він був завербований кадровим співробітником російської військової розвідки.