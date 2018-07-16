У США затримана росіянка за підозрою у шпигунстві

Новини В світі 16.07.2018 - 23:22
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Влада США висунула обвинувачення росіянці у шпигунстві та змові з агентом іноземної держави

Мін'юст США затримав у Вашингтоні громадянку Росії, та висунув звинувачення у змові з метою шпигунства на іноземну державу. Про це повідомляє BBC

Марія  Бутіна була затримана 15 липня 2018 року. Її звинувачують у спробах налагоджувати зв'язки у США та спробах проникнути до організацій, які мають вплив на американську політику. 

Зі слів американських ЗМІ, Бутіна мала тісні зв'язки з Республіканською партією та  стала захисником права на зброю. Звинувачення пов'зані із фондом Мюллера, який міг мати вплив на вибори у 2016 році. Повідомляється що росіянка мала зв'язки з високопоставленним чиновником Кремля. 

Нагадаємо, майор ЗСУ засудженний до 14 років позбавлення волі за роботу на російські спецслужби. В 2014 році він був завербований кадровим співробітником російської військової розвідки. 

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  Кремль,  шпионаж  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС