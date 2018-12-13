Затримана за шпигунство у США Бутіна розпочала співпрацю зі слідством, - CNN

Фото: Марія Бутіна (facebook.com/mvbutina)

CNN передбачає, що вона може розповісти про російського куратора

Росіянка Марія Бутіна, яку звинуватили у США в шпигунстві у липні 2018 року, розпочала співпрацю зі слідством і розповіла про свого "російського куратора". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

У виданні зазначають, що Бутіна поділилась з правоохоронцями інформацією щодо її американського коханця та політтехнолога Республіканської партії Пола Еріксона, який допоміг їй знайти шляхи до консервативних політичних груп.

CNN припускає, що вона також може розповісти правоохоронцям про російського чиновника, який координував її дії на території США. Ним імовірно є Олександр Торшин, який раніше обіймав різні посади в російському уряді та нещодавно пішов з посади заступника голови ЦБ РФ.

Нагадаємо, 18 липня Федеральний суд присяжних у Вашингтоні офіційно звинуватив росіянку Марію Бутіну у незаконній діяльності для лобіювання інтересів Москви та інфільтрації американських політичних організацій, її взяли під тимчасову варту.

За словами американської прокуратури, її завданням була інфільтрація консервативних організацій. Росіянка співпрацювала з високопоставленими представниками російської влади. За інформацією американських мас-медіа, йдеться про заступника директора російського Центрального банку Алєксандра Торшина, проти якого у квітні були введені санкції Міністерства фінансів США.

Додамо, що у США затримали росіянку Марію Бутіну за підозрою у шпигунстві.