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Затримана за шпигунство у США росіянка готова визнати провину, - WP

Новини » Політика    10.12.2018 - 21:23
Затримана за шпигунство у США росіянка готова визнати провину, - WP
Фото: Марія Бутіна (vk.com/butina_maria)

Офіційну заяву Бутіна зможе дати не раніше вівторка

Росіянка Марія Бутіна, яка звинуватили у США у шпигунстві, готова змінити свої свідчення й визнати причетність до спроб РФ вплинути на керівництво Національної стрілецької організації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post.

Повідомляється, що офіційну заяву Бутіна зможе дати не раніше вівторка.

"Адвокати Бутіної та федеральні прокурори разом звернулися в понеділок до суду з проханням про те, щоб окружний суддя Таня С. Чуткан встановила час для відкликання Бутіною її попередньої заяви про невинуватість", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, 18 липня Федеральний суд присяжних у Вашингтоні офіційно звинуватив росіянку Марію Бутіну у незаконній діяльності для лобіювання інтересів Москви та інфільтрації американських політичних організацій, її взяли під тимчасову варту.

За словами американської прокуратури, її завданням була інфільтрація консервативних організацій. Росіянка співпрацювала з високопоставленими представниками російської влади. За інформацією американських мас-медіа, йдеться про заступника директора російського Центрального банку Алєксандра Торшина, проти якого у квітні були введені санкції Міністерства фінансів США.

Додамо, що у США затримали росіянку Марію Бутіну за підозрою у шпигунстві.

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