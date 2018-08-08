Задержание журналистов в Беларуси: в следком доставили 5 человек

Также следком вызвал на допрос председателя сайта Tut.by, где обыски проходили вчера

В ситуации с задержаниями журналистов в Беларуси, на данный момент известно о пяти сотрудниках сайта Realt.by, которых доставили в Следственный комитет страны. Об этом сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.

В частности известно, что утром 8 августа 2018 года в офисе Realt.by прошли обыски по "делу БелТА". На данный момент в белорусском следкоме находятся Игорь Хмара, Владислав Кулецкой, Мария Сорока, Елена Масловская и Станислав Матвиенко.

Отметим, что Realt.by - один из самых популярных порталов о недвижимости в Беларуси, работает с 2005 года. По данным SimilarWeb, в июне 2018 года на сайте было 1,3 млн посещений.

По данным Ассоциации, также известно, что сотрудники следкома забрали из дома в Боровлянах редактора сайта газеты "Беларусы и рынок". Его увезли вместе с женой.

Добавим, что да допрос в Следственный комитет также пригласили председателя общего собрания участников портала Tut.by Юрия Зиссера. Допрос председателя запланирован сегодня на 16:30.

Вчера, 7 августа, в офисе этого сайта также проходили обыски и задержания. На сегодня следственные действия в офисе Tut.by завершены.

Напомним, вчера, 7 августа 2018 задержали не менее 8 журналистов порталу Tut.by и "БелаПАН". Как прокомментировали в Министерстве иностранных дел Беларуси, в задержаниях журналистов tut.by и "БелаПАН" не стоит искать ущемления свободы слова. Указали, что журналистов задержали по делу о несанкционированном доступе к платной информации государственного агентства "БелТА".