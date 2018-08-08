Затримання журналістів у Білорусі: в слідчий комітет доставлено 5 осіб

Також слідчий комітет викликав на допит керівника сайту Tut.by, де обшуки проходили вчора

У ситуації з затриманням журналістів у Білорусі, на даний момент відомо про п'ятьох співробітників сайту Realt.by, яких доставили в Слідчий комітет країни. Про це повідомили в Білоруської асоціації журналістів.

Зокрема відомо, що вранці 8 серпня 2018 року в офісі Realt.by пройшли обшуки у "справі БелТА". На даний момент у білоруському слідкомі знаходяться Ігор Хмара, Владислав Кулецькой, Марія Сорока, Олена Масловська і Станіслав Матвієнко.

Відзначимо, що Realt.by - один із найпопулярніших порталів про нерухомості в Білорусі, працює з 2005 року. За даними SimilarWeb, в червні 2018 року на сайті було 1,3 млн відвідувань.

За даними Асоціації, також відомо, що співробітники слідчого комітету забрали з дому в Боровлянах редактора сайту газети "Білоруси і ринок". Його відвезли разом з дружиною.

Додамо, що так допит в Слідчий комітет також запросили голову загальних зборів учасників порталу Tut.by Юрія Зіссера. Допит голови запланований сьогодні на 16:30.

Вчора, 7 серпня, в офісі цього сайту також проходили обшуки і затримання. На сьогодні слідчі дії в офісі Tut.by завершені.

Нагадаємо, вчора, 7 серпня 2018 затримали не менше 8 журналістів порталу Tut.by і "БелаПАН". Як прокоментували в Міністерстві закордонних справ Білорусі, затримання журналістів tut.by і "БелаПАН" не варто шукати утисків свободи слова. Вказали, що журналістів затримали у справі про несанкціонований доступ до платної інформації державного агентства "БелТА".