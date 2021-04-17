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Задержание украинского консула в РФ: Сосонюк должен покинуть Россию до 22 апреля

Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация официально заявила о высылке украинского консула Александра Сосонюка, который вчера был задержан в Санкт-Петербурге. Консул должен покинуть территорию РФ до 22 апреля.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Также в МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило.

"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля с.г", - заявили в МИД.

Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержало украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". При этом в МИД Украины заявили, что это было фактически нападение.

Также РБК-Украина писало, что Украина готовит ответ из-за задержания консула в РФ.

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Новости Украины Российская ФедерацияконсулЗадержание
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