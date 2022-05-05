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Задержание Шария: дело рассмотрит Национальный суд Испании

Фото: Анатолий Шарий (facebook com anatolijsharij)
Автор: Юлия Бойко

Дело о задержании блогера Анатолия Шария рассмотрит Национальный суд Испании. Ожидается, что заседание состоится в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание El Pais.

Сообщается, что дело о задержании блогера начнут рассматривать в ближайшие часы. По данным издания, Шарий сейчас направляется в Национальный суд Испании.

Как отмечает Europa Press, интересы Шария в суде будет защищать юрист Гонсало Бойе, который является адвокатом лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона.

Напомним, ранее испанские СМИ сообщили, что Шария задержали в городе Таррагона вчера, 4 мая, на основании международного ордера на арест.

Служба безопасности Украины сегодня утром заявила о задержании блогера в результате многоуровневой спецоперации во взаимодействии с международными правоохранительными органами. Ему инкриминируют государственную измену и дискриминацию, по данным следствия, Шарий своими видео действовал в ущерб национальной безопасности Украины.

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ИспанияАнатолий Шарий