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Шарий задержан на основании международного ордера на арест, - испанские СМИ

Новина українською →
Таррагона, Четверг 05 мая 2022 13:20
Шарий задержан на основании международного ордера на арест, - испанские СМИ Фото: Анатолий Шарий (facebook com anatolijsharij3)
Автор: Илона Свиридова

Национальная полиция Испании подтверждает задержание блогера Анатолия Шария. Его задержали на основании международного ордера на арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание El Diario

Сообщается, что Шария задержали в Таррагоне. Источники издания в полиции подтверждают, что это произошло на основании международного ордера на арест.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины сообщила о задержании Шария в Испании. По данным украинской спецслужбы, это стало возможным благодаря взаимодействию украинских и международных правоохранителей органов.

Шарий подозревается в государственной измене и дискриминации. В частности, ему инкриминируют действия в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Украинское следствие объявило его в розыск еще в феврале 2021 года.

В марте 2021 года Печерский районный суд Киева разрешил задержать его для избрания меры пресечения.

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