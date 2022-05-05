Затримання Шарія: справу розгляне Національний суд Іспанії

Справу про затримання блогера Анатолія Шарія розгляне Національний суд Іспанії. Очікується, що засідання відбудеться найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання El Pais.
Повідомляється, що справу про затримання блогера почнуть розглядати в найближчі години. За даними видання, Шарій зараз направляється до Національного суду Іспанії.
Як зазначає Europa Press, інтереси Шарія у суді захищатиме юрист Гонсало Бойє, який є адвокатом лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона.
Нагадаємо, раніше іспанські ЗМІ повідомили, що Шарія затримали в місті Таррагона вчора, 4 травня, на підставі міжнародного ордера на арешт.
Служба безпеки України сьогодні вранці заявила про затримання блогера в результаті багаторівневої спецоперації у взаємодії з міжнародними правоохоронними органами. Йому інкримінують державну зраду та дискримінацію, за даними слідства, Шарій своїми відео діяв на шкоду національній безпеці України.
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