Задержание Протасевича. Диспетчер-беглец рассказал Польше о спецоперации КГБ, - NYT

Авиадиспетчер минского аэропорта, который летом уехал из Беларуси , рассказал в Польше о посадке самолета компании Ryanair и задержании оппозиционера Романа Протасевича. Он предоставил доказательства того, что это была операция спецслужб Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Источники издания в польской спецслужбе сообщили, что диспетчер, который работал в аэропорту Минска предоставил доказательства того, что посадка самолета компании Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича были операцией белорусских силовиков. Собеседники назвали свидетеля Олегом Галеговым, который является этническим грузином и женат на женщине из Беларуси.

По словам источников издания, диспетчер отвечал за то, чтобы сообщить пилоту самолета о якобы заложенной на борту бомбе. Кроме того, он должен был рекомендовать командиру экипажа совершить посадку в аэропорту Минска по соображениям безопасности.

Диспетчер также сообщил, что во время ситуации с самолетом на вышке находился офицер Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси. В самый ответственный момент он взял под полный контроль авиадиспетчерскую службу.