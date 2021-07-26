Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер уехал из Беларуси, - "Наша Нива"
Белорусский авиадиспетчер Олег Галегов, который в мае принудительно посадил в Минске самолет с оппозиционером Романом Протасевичем, выехал из страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нашу Ниву".
Издание со ссылкой на диспетчеров "Белаэронавигации" сообщает, что Галегов выехал вместе с семьей, в Беларуси он работал диспетчером минимум с 2010 года. В начале июля должен был после отпуска выйти на смену, его фамилия стояла в расписании дежурств, но коллеги его так и не увидели.
"Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут с ним связаться: до него невозможно дозвониться, он поудалял свои социальные сети. Начальство официально ничего нам не говорило", - сообщил изданию один из его коллег.
По его словам, Галегов мог "перестраховаться и покинуть страну". В руководстве "Белаэронавигации" ничего не знают о его исчезновении или увольнении. Еще один коллега подтвердил, что тот уехал к родственникам в Грузию.
Журналисты не могут связаться с Галеговым или его женой, они не отвечают на телефон и удалили аккаунты в социальных сетях.
Напомним, в мае Протасевича задержали после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. На сегодня один из основателей Telegram-канала NEXTA пошел на сделку со следствием и находится под домашним арестом.