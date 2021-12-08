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Затримання Протасевича. Диспетчер-втікач розповів Польщі про спецоперацію КДБ, - NYT

Автор: Дмитрий Кузнецов

Авіадиспетчер Мінського аеропорту, який влітку виїхав з Білорусі, розповів у Польщі про посадку літака компанії Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича. Він надав докази того, що це була операція спецслужб Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Джерела видання в польській спецслужбі повідомили, що диспетчер, який працював в аеропорту Мінська надав докази того, що посадка літака компанії Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича були операцією білоруських силовиків. Співрозмовники назвали свідка Олегом Галеговим, який є етнічним грузином і одружений на жінці з Білорусі.

За словами джерел видання, диспетчер відповідав за те, щоб повідомити пілоту літака про нібито закладену на борту бомбу. Крім того, він повинен був рекомендувати командиру екіпажу здійснити посадку в аеропорту Мінська з міркувань безпеки.

Диспетчер також повідомив, що під час ситуації з літаком на вишці знаходився офіцер Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі. У найвідповідальніший момент він взяв під повний контроль авіадиспетчерську службу.

Нагадаємо, в травні Протасевича затримали після примусової посадки літака Ryanair в Мінську. На сьогодні опозиціонер і один із засновників Telegram-каналу NEXTA пішов на угоду зі слідством і знаходиться під домашнім арештом.

Відзначимо, в липні стало відомо, що авіадиспетчер мінського аеропорту Олег Галегов виїхав з Білорусі в невідомому напрямку. Передбачалося, що він з сім'єю поїхав до Грузії.

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БілорусьПольшаРоман Протасевич