Затримання опозиціонерів пов'язано з бойовиками ПВК "Вагнер", - Слідком Білорусі

Фото: затримання (sputnik.by)

Проти них відкрили справу за фактом підготовки до масових заворушень

Білоруські опозиціонери Микола Статкевич і Сергій Тихановский фігурують у справі, що затримані бойовики ПВК "Вагнер". Проти них порушили кримінальну справу за фактом підготовки до масових заворушень.

Про це повідомляє Слідчий комітет Білорусі.

"Стосовно Н.Статкевича, З.Тихановского та інших осіб порушено кримінальну справу за фактом приготування до масових заворушень за ст. 13 ч. 2 ст. 293 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.Також вчора за результатами перевірки оперативної інформації, що надійшла від спецслужб, за підозрою в скоєнні зазначеного злочину були затримані 33 громадянина Російської Федерації, співробітники ПВК "Вагнера", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що зараз вирішується питання про застосування до них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Крім того, в білоруському відомстві поінформували, що триває проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, "спрямованих на встановлення осіб, причетних до приготування та організації масових заворушень на території країни".

Нагадаємо, 27 травня в Білорусі під час мітингу затримали політичного опонента чинного президента Сергія Тихановского.

На цьому тижні суд продовжив арешт Тихановского ще на 15 діб.

Крім того, вчора під Мінськом затримали кілька десятків бойовиків ПВК "Вагнера". Білоруські правоохоронці заявили, що бойовики, швидше за все, приїхали в країну для дестабілізації ситуація перед виборами президента.

СБУ ініціює екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.

Додамо, що проти затриманих у Білорусі бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнера" було відкрито кримінальну справу.