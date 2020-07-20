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Задержание Новака: НАБУ проверяет тендеры "Укравтодора" на 270 млн евро

Киев, Понедельник 20 июля 2020 13:44
Задержание Новака: НАБУ проверяет тендеры "Укравтодора" на 270 млн евро
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская

Новака подозревают в получении неправомерной выгоды

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет тендеры "Укравтодора" на сумму около 270 миллионов евро. В рамках дела Славомира Новака проверяются контракты за 2016-2019 годы.

Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник во время брифинга в понедельник, 20 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках расследования составляет 270 миллионов евро... Лицо (бывший глава "Укравтодора" Новак - ред.) занимало определенную должность и использовало ее для получения неправомерной выгоды, поскольку сам механизм получения неправомерной выгоды был наработан за пределами Украины", - сказал Сытник.

Директор НАБУ отметил, что в рамках следствия проверяются эпизоды в период с 2016 по 2019 год.

"В настоящее время ему предъявлено подозрение в Польше... Мы передали часть информации, наша информация также использовалась в подозрении", - добавил врио главы САП Максим Грищук.

"Дальнейшие шаги - это избрание меры мер по для тех лиц, которые отрабатываются в отношении этих преступлений, так и на предмет выявления активов", - сказал Сытник.

В НАБУ добавили, что сейчас следственные действия продолжаются, в частности, проводится выявление и арест активов совместно с польскими коллегами.

Следствие утверждает, что бывший глава "Укравтодора" получал неправомерную выгоду, находясь на посту.

Как сообщало РБК-Украина, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака.

По данным НАБУ, в деле экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака были объявлены три подозрения в Польше, еще одно подозрение объявлено в Украине.

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