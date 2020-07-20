Дело Новака: преступные действия начинались в Украине

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Привлечены к ответственности 4 лица

По делу экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака провели 50 обысков в Киеве, Львове и на территории Польши. Привлечены к ответственности 4 лица, ряд лиц задержан.

Об этом сообщил на брифинге директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник.

Кроме того, по его словам, преступные действия начинались на территории Украины, а заканчивались на территории другого государства.

Напомним, Новака задержали в рамках совместной польско-украинской операции и предъявляют обвинения в коррупции.

Добавим, что он занимал должность председателя "Укравтодора" с 2016 года до 2019 года.

Расследование проводится одновременно Центральным антикоррупционным бюро и районной прокуратурой в Варшаве, а также Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро.