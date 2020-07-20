Затримання Новака: НАБУ перевіряє тендери "Укравтодору" на 270 млн євро

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Новака підозрюють в отриманні неправомірної вигоди

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) перевіряє тендери "Укравтодору" на суму близько 270 мільйонів євро. У рамках справи Славоміра Новака перевіряються контракти за 2016-2019 роки.

Про це повідомив голова НАБУ Артем Ситник під час брифінгу в понеділок, 20 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сума тендерів, яка відпрацьовується в рамках розслідування складає 270 мільйонів євро…Особа (колишній очільник "Укравтодору" Новак - ред.) займала певну посаду й використовувала її для отримання неправомірної вигоди, адже сам механізм отримання неправомірної вигоди був напрацьований за межами України", - сказав Ситник.

Директор НАБУ зазначив, що в рамках слідства перевіряються епізоди в період з 2016 по 2019 рік.

"На даний час йому пред’явлена підозра в Польщі… Ми передали частину інформації, наша інформація також використовувалася в підозрі", - додав т.в. голови САП Максим Грищук.

"Подальші кроки - це обрання запобіжного заходів щодо для тих осіб, які відпрацьовуються щодо цих злочинів, так і на предмет виявлення активів", - сказав Ситник.

У НАБУ додали, що наразі слідчі дії тривають, зокрема, проводиться виявлення та арешт активів спільно із польськими колегами.

Слідство стверджує, що колишній голова "Укравтодору" отримував неправомірну вигоду, перебуваючи на посаді.

Як повідомляло РБК-Україна, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака.

За даними НАБУ, у справі екс-голови "Укравтодору" Славоміра Новака були оголошені три підозри в Польщі, ще одна підозра оголошена в Україні.