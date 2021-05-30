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Задержание главреда портала Hrodna.life: силовики Беларуси назвали причину

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Гродно, Воскресенье 30 мая 2021 18:17
Задержание главреда портала Hrodna.life: силовики Беларуси назвали причину Фото: главный редактор Hrodna.life Алексей Шота задержан в Беларуси (hrodna.life)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главный редактор новостного портала Hrodna.life Алексея Шота задержан белорусскими правоохранителями в связи с расследованием административного дела из-за размещения сайтом материалов, которые власти Беларуси считают экстремистскими. Дома у журналиста продолжаются обыски - силовики изымают оргтехнику для экспертизы.

Об этом сообщило отделение информации и общественных связей управления МВД в Гродно.

Отмечается, что правоохранителями выявлен факт повторного размещения порталом Hrodna life "информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской". Уточняется, что речь идет о публикации материала Telegram-канала, который власти Беларуси считают экстремистским.

"Предстоит разобраться в рамках уже очередного для Алексея Шоты административного процесса по статье 19.11 КоАП Республики Беларусь" - уточнили в управлении.

По месту жительства журналиста проводятся обыски, в ходе которого изымается оргтехника для направления на экспертизу.

Напомним, днем 30 мая в Беларуси задержали главного редактора гродненского новостного портала Hrodna.life Алексей Шота. Белорусские силовики подъехали к дому журналиста на микроавтобусе с тонированными стеклами и затолкали его в машину.

Как писало РБК-Украина, 29 мая в Беларуси освободили журналистку TUT.ВY Любовь Касперович. Она вышла на свободу после 15 суток ареста.

Напомним, 25 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко осудили действия белорусских властей по наступлению на свободу слова. Они призвали украинских журналистов, правозащитников и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь.

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