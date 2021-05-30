Затримання головного редактора порталу Hrodna.life: силовики Білорусі назвали причину

Головний редактор новинного порталу Hrodna.life Олексія Шота затримано білоруськими правоохоронцями у зв'язку з розслідуванням адміністративної справи через розміщення сайтом матеріалів, які влада Білорусі вважає екстремістськими. Вдома у журналіста тривають обшуки - силовики вилучають оргтехніку для експертизи.

Про це повідомило відділення інформації та громадських зв'язків управління МВС в Гродно .

За місцем проживання журналіста проводяться обшуки, в ході якого вилучається оргтехніка для направлення на експертизу.

"Належить розібратися в рамках вже чергового для Олексія Шоти адміністративного процесу за статтею 19.11 КоАП Республіки Білорусь" - уточнили в управлінні.

Зазначається, що правоохоронцями виявлено факт повторного розміщення порталом Hrodna life "інформаційної продукції, визнаної в установленому порядку екстремістською". Уточнюється, що мова йде про публікацію матеріалу Telegram-каналу, який влада Білорусі вважає екстремістським.

Нагадаємо, вдень 30 травня в Білорусі затримали головного редактора Гродненського новинного порталу Hrodna.life Олексій Шота. Білоруські силовики під'їхали до будинку журналіста на мікроавтобусі з тонованими стеклами і заштовхали його в машину.

Як писало РБК-Україна, 29 травня у Білорусі звільнили журналістку TUT.ВУ любов Касперович. Вона вийшла на свободу після 15 діб арешту.

Нагадаємо, 25 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко засудили дії білоруської влади щодо наступу на свободу слова. Вони закликали українських журналістів, правозахисників та громадських активістів утриматися від поїздок до Білорусі.