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МИД не исключает запросов на экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков "Вагнера"

Киев, Четверг 30 июля 2020 11:00
МИД не исключает запросов на экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков "Вагнера"
Фото: задержание (sputnik.by)
Автор: Анастасия Рокитна

В МИД заявили, что эти боевики ставят угрозу всему миру

Министерство иностранных дел Украины следит за ситуацией вокруг задержания в Беларуси боевиков частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". В МИД заявили, что они ставят угрозу всему миру.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В пресс-службе отметили, что эти боевики могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов.

"Вопрос о возможной экстрадиции или других правовых действий будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами", - говорится в сообщении.

Отметим, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предложил рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков ЧВК "Вагнера".

Напомним, в отношении задержанных в Беларуси боевиков иностранной частной военной компании "Вагнера" открыто уголовное дело.

Однако, в Госдуме РФ считают, что инцидент не повлияет на отношения с Беларусью.

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