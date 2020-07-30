Затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі: СБУ ініціює екстрадицію

Фото: будівля СБУ (РБК-Україна)

СБУ звернеться до Офісу генпрокурора

Служба безпеки України (СБУ) ініціює процес екстрадиції затриманих осіб в Білорусі. Служба звернеться до Офісу генпрокурора.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили в прес-центрі СБУ.

Також СБУ звернеться до Міністерства закордонних справ.

"Так, (СБУ ініціюватиме екстрадицію, - ред.) але це питання до Офісу генпрокурора та МЗС", - розповіла вона.

Нагадаємо, вчора під Мінськом затримали кілька десятків бойовиків іноземної приватної військової компанії. Пізніше стало відомо, що вони відносяться до ПВК "Вагнера". Білоруські правоохоронці заявили, що бойовики, швидше за все, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Після цього проти затриманих в Білорусі бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнера" відкрили кримінальну справу.

Як писало РБК-Україна, Олександр Лукашенко назвав ситуацію надзвичайною подією і зажадав від Росії пояснень.

Втім, в Держдумі РФ вважають, що інцидент не вплине на відносини з Білоруссю.