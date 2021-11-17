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Задержание боевика на линии разграничения: СБУ опубликовала видео допроса

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Киев, Среда 17 ноября 2021 16:33
Задержание боевика на линии разграничения: СБУ опубликовала видео допроса Фото: СБУ опубликовала видео допроса боевика, задержанного на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видео допроса боевика "ЛНР", которого сегодня задержали на линии разграничения украинские военные. Мужчина рассказывает, когда присоединился к незаконным вооруженным формированиям и о российских кадровых военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Должность - номер расчета. Подразделение - отдельный взвод крупнокалиберный пулемет "Утес", второго мотострелкового батальона 7-й гвардейской чистяковской бригады", - приводит фрагмент допроса СБУ.

По словам задержанного, он присоединился к боевикам на Донбассе в 2018-м, чтобы "на границе постоять". Он также подтвердил, что видел среди руководства своего подразделения кадровых российских военных и граждан РФ.

"Кадровых (военных РФ - ред.) видел. Но это уровень комбата и выше", - заявил боевик.

Отвечая на вопрос о моральном климате среди пророссийских боевиков он сказал: "Выпивать, выпиваем. Не наоборот. Чтобы скучно не было".

Фото: СБУ опубликовало видео допроса боевика, задержанного на Донбассе (ssu.gov.ua)

Напомним, 17 ноября украинские военные задержали на линии разграничения боевика "ЛНР" со снаряженным магазином от автомата Калашникова.

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