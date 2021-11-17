С автоматом двигался в сторону позиций ВСУ: на линии разграничения задержали боевика
Фото: на Донбассе задержали боевика (Getty Images)
Украинские военнослужащие задержали на линии разграничения боевика "ЛНР". Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр ООС.
У боевика обнаружили военный билет "ЛНР" и временное удостоверение жителя ОРДЛО. После задержания боевика украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины.
Что известно о задержанном
Он является уроженец Российской Федерации, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.
Там он был на "должностях":
- стрелка,
- помощника гранатометчика группировки боевиков,
- участвовал в обстрелах подразделений операции Объединенных сил, в том числе из крупнокалиберного пулемета "Утес".
Что грозит задержанному
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:
- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
- ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований);
- ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.