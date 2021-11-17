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Затримання бойовика на лінії розмежування: СБУ опублікувала відео допиту

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Київ, Середа 17 листопада 2021 16:33
Затримання бойовика на лінії розмежування: СБУ опублікувала відео допиту Фото: СБУ опублікувала відео допиту бойовика, затриманого на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) опублікувала відео допиту бойовика "ЛНР", якого сьогодні затримали на лінії розмежування українські військові. Чоловік розповідає, коли приєднався до незаконних збройних формувань і про російських кадрових військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

"Посада - номер розрахунку. Підрозділ - окремий взвод великокаліберний кулемет" Утьос", другого мотострілецького батальйону 7-ї гвардійської чистяківської бригади", - наводить фрагмент допиту СБУ.

За словами затриманого, він приєднався до бойовиків на Донбасі у 2018-му, щоб "на кордоні постояти". Він також підтвердив, що бачив серед керівництва свого підрозділу кадрових російських військових і громадян РФ.

"Кадрових (військових РФ - ред.) бачив. Але це рівень комбата і вище", - заявив бойовик.

Відповідаючи на запитання про моральний клімат серед проросійських бойовиків він сказав: "випивати, випиваємо. Не навпаки. Щоб нудно не було".

Фото: СБУ опублікувало відео допиту бойовика, затриманого на Донбасі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, 17 листопада українські військові затримали на лінії розмежування бойовика "ЛНР" зі спорядженим магазином від автомата Калашникова.

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Служба безпеки України Донбас
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