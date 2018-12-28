Задержание агента военной разведки РФ: появились подробности

Фото: задержанный агент военной разведки РФ Юрий Ломако (соцсети)

Ломако передавал РФ информацию о выполнении боевых задач в зоне проведения ООС

Глава группы российских агентов, которого Служба безопасности Украины задержала в Николаевской области 20 декабря, оказался бывшим начальником 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения (военная часть А2637), которая дислоцируется в Очакове. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Украинский милитарный портал".

Задержанного зовут Юрий Ломако, он также имеет российское гражданство.

Следствие установило, что Ломако, используя семейные связи в 73-м Морском центре специальных операций, получал оттуда информацию о выполнении боевых задач в зоне проведения ООС на Донбассе. Через него россияне также получали персональные данные спецназовцев, сведения о вооружении и оперативную информацию.

Кроме того, мужчина получал информацию о количестве вооружений и боеприпасов с прежнего места службы и передавал эти данные российской разведке.

Также отмечается, что в аккаунте жены Ломако в соцсети "Одноклассники" опубликованы фотографии с мужем в папке "Крым сегодня", датированные октябрем 2018 года.

Фото: Ломако с женой в аннексированном Крыму

По данным СБУ, подозреваемый неоднократно посещал оккупированный полуостров для агентурных встреч.

Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть Генштаба ВС РФ, планировавшую мероприятия по дестабилизации в Украине, на территории Николаевской области. В частности, 20 декабря был задержан ее руководитель, гражданин Украины 1961 года, капитан первого ранга ВСУ в запасе, который также имеет гражданство РФ.

РБК-Украина также писало, что Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении и задержании трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны.

Добавим, в течение этого года СБУ задержала 46 граждан, подозреваемых в государственной измене.