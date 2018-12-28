Затримання агента військової розвідки РФ: з'явилися подробиці

Фото: затриманий агент військової розвідки РФ Юрій Ломако (соцмережі)

Ломако передавав РФ інформацію про виконання бойових задач у зоні проведення ООС

Очільник групи російських агентів, якого Служба безпеки України затримала у Миколаївській області 20 грудня, виявився колишнім начальником 84-го арсеналу мінно-торпедного та трального озброєння (військова частина А2637), що дислокується в Очакові. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Український мілітарний портал".

Затриманого звуть Юрій Ломако, він також має російське громадянство.

Слідство встановило, що Ломако, використовуючи сімейні зв’язки у 73-у Морському центрі спеціальних операцій, отримував звідти інформацію про виконання бойових задач у зоні проведення ООС на Донбасі. Через нього росіяни також отримували персональні дані спецпризначенців, відомості про озброєння та оперативну інформацію.

Крім того, чоловік отримував інформацію про кількість озброєнь та боєприпасів з колишнього місця служби та передавав ці дані російській розвідці.

Також зазначається, що в акаунті дружини Ломако у соцмережі "Однокласники" опубліковані фотографії з чоловіком в папці "Крым сегодня", які датовані жовтнем 2018 року.

Фото: Ломако з дружиною в анексованому Криму

За даними СБУ, підозрюваний неодноразово відвідував окупований півострів для агентурних зустрічей.

Нагадаємо, СБУ викрила агентурну мережу Генштабу ЗС РФ, яка планувала заходи щодо дестабілізації в Україні, на території Миколаївської області. Зокрема, 20 грудня був затриманий її керівник, громадянин України 1961 року народження, капітан першого рангу ВСУ в запасі, який також має громадянство РФ.

РБК-Україна також писало, що Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття і затримання трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки на сході країни.

Додамо, протягом цього року СБУ затримала 46 громадян, яких підозрюють у державній зраді.