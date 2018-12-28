ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Затримання агента військової розвідки РФ: з'явилися подробиці

Новини » Політика    28.12.2018 - 11:58
Затримання агента військової розвідки РФ: з'явилися подробиці
Фото: затриманий агент військової розвідки РФ Юрій Ломако (соцмережі)

Ломако передавав РФ інформацію про виконання бойових задач у зоні проведення ООС

Очільник групи російських агентів, якого Служба безпеки України затримала у Миколаївській області 20 грудня, виявився колишнім начальником 84-го арсеналу мінно-торпедного та трального озброєння (військова частина А2637), що дислокується в Очакові. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Український мілітарний портал".

Затриманого звуть Юрій Ломако, він також має російське громадянство.

Слідство встановило, що Ломако, використовуючи сімейні зв’язки у 73-у Морському центрі спеціальних операцій, отримував звідти інформацію про виконання бойових задач у зоні проведення ООС на Донбасі. Через нього росіяни також отримували персональні дані спецпризначенців, відомості про озброєння та оперативну інформацію.

Крім того, чоловік отримував інформацію про кількість озброєнь та боєприпасів з колишнього місця служби та передавав ці дані російській розвідці.

Також зазначається, що в акаунті дружини Ломако у соцмережі "Однокласники" опубліковані фотографії з чоловіком в папці "Крым сегодня", які датовані жовтнем 2018 року.

 

Фото: Ломако з дружиною в анексованому Криму

За даними СБУ, підозрюваний неодноразово відвідував окупований півострів для агентурних зустрічей.

Нагадаємо, СБУ викрила агентурну мережу Генштабу ЗС РФ, яка планувала заходи щодо дестабілізації в Україні, на території Миколаївської області. Зокрема, 20 грудня був затриманий її керівник, громадянин України 1961 року народження, капітан першого рангу ВСУ в запасі, який також має громадянство РФ.

РБК-Україна також писало, що Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття і затримання трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки на сході країни.

Додамо, протягом цього року СБУ затримала 46 громадян, яких підозрюють у державній зраді.

СБУ відкрила справи проти 10 громадян РФ за підозрою у шпигунстві Завербованого РФ співробітника Міноборони засудили до 4 років ув’язнення
Новини України Служба безпеки УкраїниРосійська Федераціярозвідка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся