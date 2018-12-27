СБУ задержала агента военной разведки РФ

Иллюстративное фото (Униан)

Он был завербован кадровым сотрудником Генштаба ВС РФ в Севастополе

СБУ разоблачила агентурную сеть Генштаба вооруженных сил РФ, которые планировали мероприятия по дестабилизации в Украине. Об этом сообщили представители контрразведки во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"Очередным результатом работы стало выявление и прекращение противоправной деятельности агентурной сети российской военной разведки на территории Николаевской области. В частности, 20 декабря был задержан ее руководитель, гражданин Украины 1961 года рождения, капитан первого ранга ВСУ в запасе, который также имеет гражданство РФ", - сообщил он.

Установлено, что он был завербован кадровым сотрудником Генштаба ВС РФ в Севастополе. Кроме того, задержанный неоднократно выезжал в аннексированный Крым для проведения агентурных встреч.

"По заданию российской спецслужбы бывший старший морской офицер и его пособники осуществляли сбор и передачу информации с ограниченным доступом о функционировании подразделений военных на территории Очаковского гарнизона Николаевской области, а также их привлечения к проведению ООС на Востоке Украины", - добавили в СБУ.

По данным контрразведки СБУ, последнее задание завербованного агента РФ было создании на территории Очаковского района подполье для проведения мероприятий по дестабилизации ситуации в регионе.

"По месту проживания обнаруженного агента были собраны документальные материалы, совершения им преступления. Это средства связи с разведчиками РФ, компьютерная техника, электронные накопители, на которых обрабатывались собранные сведения, а также документальные материалы", - добавили в СБУ.

В СБУ подчеркнули, что сейчас задержанному объявлено о подозрении о совершении преступления по ч.1. статье 111 УКУ (государственная измена) и избрана мера запожіного пресечения в виде ареста на 2 месяца.

Напомним, 20 декабря Служба безопасности Украины сообщала о разоблачения и задержания трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны. В спецслужбе пообещали обнародовать детали спецоперации.