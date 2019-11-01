В Ирландии задержан еще один подозреваемый по делу о гибели 39 человек

Это уже шестой подозреваемый по делу
В столице Ирландии Дублине полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о гибели 39 человек в грузовике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как сообщается, задержанный Имон Харрисон предстал перед судом в Дублине после задержания по европейскому ордеру на арест.
В рамках расследования полиция Эссекса разыскивает двоих братьев - 40-летнего Ронана Хьюза и 34-летнего Кристофера Хьюза из Северной Ирландии. Их подозревают в непредумышленном убийстве и торговле людьми.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Ронан Хьюз подписал документы об аренде грузовика, в котором нашли погибших людей. В пятницу, 1 ноября, полиция призвала братьев Хьюз сдаться.
Detectives have urged Ronan & Christopher Hughes to come forward and hand themselves in to police in Northern Ireland.— Essex Police (@EssexPoliceUK) November 1, 2019
The men are wanted in connection with the deaths of 39 people, whose bodies were found in a container in #Grays last week.
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Напомним, 23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Погибшие оказались гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов.
25 октября в Великобритании задержали двоих подозреваемых по делу о гибели 39 мигрантов в грузовике. Они были задержаны по подозрению в торговле людьми и по подозрению в убийстве 39 человек. Всего в правохранителей пять подозреваемых по этому делу.