В Ирландии задержан еще один подозреваемый по делу о гибели 39 человек

Фото: грузовик, в котором нашли трупы (PA MEDIA)

Это уже шестой подозреваемый по делу

В столице Ирландии Дублине полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о гибели 39 человек в грузовике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, задержанный Имон Харрисон предстал перед судом в Дублине после задержания по европейскому ордеру на арест.

В рамках расследования полиция Эссекса разыскивает двоих братьев - 40-летнего Ронана Хьюза и 34-летнего Кристофера Хьюза из Северной Ирландии. Их подозревают в непредумышленном убийстве и торговле людьми.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Ронан Хьюз подписал документы об аренде грузовика, в котором нашли погибших людей. В пятницу, 1 ноября, полиция призвала братьев Хьюз сдаться.

Detectives have urged Ronan & Christopher Hughes to come forward and hand themselves in to police in Northern Ireland.

The men are wanted in connection with the deaths of 39 people, whose bodies were found in a container in #Grays last week.



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Напомним, 23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Погибшие оказались гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов.

25 октября в Великобритании задержали двоих подозреваемых по делу о гибели 39 мигрантов в грузовике. Они были задержаны по подозрению в торговле людьми и по подозрению в убийстве 39 человек. Всего в правохранителей пять подозреваемых по этому делу.