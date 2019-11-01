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В Ірландії затримано ще одного підозрюваного у справі про загибель 39 осіб

Новини » Надзвичайні події     01.11.2019 - 15:59
В Ірландії затримано ще одного підозрюваного у справі про загибель 39 осіб
Фото: вантажівка, в якому знайшли трупи (PA MEDIA)

Це вже шостий підозрюваний у справі

В столиці Ірландії Дубліні поліція затримала ще одного підозрюваного у справі про загибель 39 осіб у вантажівці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, затриманий Імон Харрісон постав перед судом в Дубліні після затримання за європейським ордером на арешт.

В рамках розслідування поліція Ессекса розшукує двох братів - 40-річного Ронана Хьюза і 34-річного Крістофера Хьюза з Північної Ірландії. Їх підозрюють у ненавмисному вбивстві і торгівлі людьми.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Ронан Хьюз підписав документи про оренду вантажівки, в якому знайшли загиблих людей. У п'ятницю, 1 листопада, поліція закликала братів Хьюз здатися.

Нагадаємо, 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Загиблі виявилися громадянами Китаю. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері становила -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла жертв контрабандистів.

25 жовтня у Великобританії затримали двох підозрюваних у справі про загибель 39 мігрантів у вантажівці. Вони були затримані за підозрою в торгівлі людьми і за підозрою у вбивстві 39 осіб. Всього в правоохоронців п'ять підозрюваних у цій справі.

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