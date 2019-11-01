В Ірландії затримано ще одного підозрюваного у справі про загибель 39 осіб

Фото: вантажівка, в якому знайшли трупи (PA MEDIA)

Це вже шостий підозрюваний у справі

В столиці Ірландії Дубліні поліція затримала ще одного підозрюваного у справі про загибель 39 осіб у вантажівці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, затриманий Імон Харрісон постав перед судом в Дубліні після затримання за європейським ордером на арешт.

В рамках розслідування поліція Ессекса розшукує двох братів - 40-річного Ронана Хьюза і 34-річного Крістофера Хьюза з Північної Ірландії. Їх підозрюють у ненавмисному вбивстві і торгівлі людьми.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Ронан Хьюз підписав документи про оренду вантажівки, в якому знайшли загиблих людей. У п'ятницю, 1 листопада, поліція закликала братів Хьюз здатися.

Detectives have urged Ronan & Christopher Hughes to come forward and hand themselves in to police in Northern Ireland.

The men are wanted in connection with the deaths of 39 people, whose bodies were found in a container in #Grays last week.



Read more: https://t.co/9juuXDoVQa pic.twitter.com/hGtyHg3U7S — Essex Police (@EssexPoliceUK) November 1, 2019

Нагадаємо, 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Загиблі виявилися громадянами Китаю. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері становила -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла жертв контрабандистів.

25 жовтня у Великобританії затримали двох підозрюваних у справі про загибель 39 мігрантів у вантажівці. Вони були затримані за підозрою в торгівлі людьми і за підозрою у вбивстві 39 осіб. Всього в правоохоронців п'ять підозрюваних у цій справі.