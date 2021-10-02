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В Грузии задержали хозяина квартиры, где скрывался Саакашвили

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Тбилиси, Суббота 02 октября 2021 14:17
В Грузии задержали хозяина квартиры, где скрывался Саакашвили Фото: бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Тбилиси вместе с Михаилом Саакашвили был задержан еще один мужчина. Речь идет о хозяине квартиры, в которой скрывался экс-президент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Кроме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили МВД Грузии задержало хозяина квартиры, в которой скрывался политик. Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня 2 октября представитель посольства Грузии рассказал Украине о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Дипломат проинформировал об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины, инкриминируемых ему статьи грузинского Уголовного кодекса.

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Михаил Саакашвили Тбилиси
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