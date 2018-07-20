Задержали грабителей, которые отобрали у киевлянина рюкзак с 840 тыс. гривен

Злоумышленникам объявлено о подозрении, их взяли под стражу

В Киеве задержаны трое грабителей, которые отобрали у киевлянина рюкзак с валютой на сумму свыше 840 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Кроме того, злоумышленникам, которые ограбили гражданина, объявлено о подозрении.

Отмечается, что грабители заранее спланировали нападение на киевлянина и распределили роли в преступлении.

"28 января 2018 года, согласно плану, преступники приехали к жилому дому на ул. Коновальца, где и стали ожидать свою жертву. Как только мужчина вышел из здания, один из злоумышленников ударил его в ногу, а другой вырвал из рук рюкзак с деньгами", - сообщили в прокуратуре.

В рюкзаке были 688 тыс. 250 гривен, 3 тыс. 410 долларов США, 1 тыс. 420 евро и 80 фунтов стерлингов.

После того, как рюкзак оказался в руках злоумышленников, они убежали к автомобилю, где их ждал их сообщник, и скрылись.

"В ходе досудебного следствия было установлено трех человек, причастных к совершению этого преступления. Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины и избрана меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в прокуратур.

Также добавили, что санкцией данной статьи предусмотрено наказание до 13 лет лишения свободы.

Напомним, в четверг, 19 июля, неизвестные в масках ограбили сотрудника одного из банков. У мужчины отобрали сумку с деньгами на сумму 2 млн гривен.