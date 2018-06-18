Задержали фигуранта дела о предложении взятки детективу НАБУ

Перед этим почти шесть месяцев - с начала 2018 года - подозреваемый скрывался от следствий

15 июня 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с сотрудниками контрразведки Службы безопасности Украины задержали предполагаемого сообщника депутата Одесского областного совета, который подозревается в предложении сотруднику НАБУ неправомерной выгоды в размере 500 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

16 июня 2018 года Печерский районный суд. Киева по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн гривен.

Напоминаем, 12 января 2018 года следователи Генеральной прокуратуры Украины по материалам детективов НАБУ, которые работали в составе совместной следственной группы, сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его подельнику в предложения неправомерной выгоды служебному лицу Национальном бюро за совершение действий последним с использованием собственного служебного положения в интересах тех, кто предлагает неправомерную выгоду

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины. После вручения уведомления о подозрении одному из участников данного преступления удалось скрыться. Тогда был объявлен в розыск.

Как сообщается, неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладеняе средствами бюджета города Одесса.

Речь идет о деньги, полученных от продажи в декабре 2016 года городском совете Одессы здания государственного предприятия "Завод "Краян" по завышенным ценам, а именно - за 185 млн гривен. При том, что реальная рыночная стоимость такого здания, как установлено следствием, находится в диапазоне между 37 и 92 млн гривен.

По версии следствия, вероятным бенефициаром (выгодоприобретателем) ООО есть подозреваемый в предложении предоставления неправомерной выгоды служебному лицу Национального бюро депутат Одесского облсовета.

Указанные факты детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. Во время следствия в декабре 2016 года инициировано наложение ареста на счета упомянутого частного общества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре Украины допросили подозреваемого в даче взятки в 500 тыс. долларов детектива Национального антикоррупционного бюро депутата Одесского областного совета Олега Бабенко.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины 12 января 2018 года сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение взятки в размере 500 тыс. долларов сотруднику НАБУ.

Взятку детективу НАБУ предлагался в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного в коррупционной схеме с завладением средств бюджета города Одесса. Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрией Одессы здания по завышенным ценам.

Отметим, депутат Одесского облсовета Олег Бабенко отрицает сообщения о том, что он предлагал взятку в размере 500 тыс. долларов представителям НАБУ, и называет их "выдумкой и провокацией".