Затримали фігуранта справи про пропозицію хабара детективу НАБУ

Перед цим майже шість місяців - із початку 2018 року - підозрюваний переховувався від слідств

15 червня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно з працівниками контррозвідки Служби безпеки України затримали ймовірного спільника депутата Одеської обласної ради, який підозрюється у пропозиції співробітнику НАБУ неправомірної вигоди у розмірі 500 тис. доларів. Про це повідомляє прес-служба відомства.

16 червня 2018 року Печерський районний суд м. Києва за клопотанням слідчих Генеральної прокуратури обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн гривень.

Нагадуємо, 12 січня 2018 року слідчі Генеральної прокуратури України за матеріалами детективів НАБУ, які працювали у складі спільної слідчої групи, повідомили про підозру чинному депутату Одеської обласної ради та його спільнику у пропозиції неправомірної вигоди службовій особі Національному бюро за вчинення дій останнім з використанням власного службового становища в інтересах тих, хто пропонує неправомірну вигоду.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України. Після вручення повідомлення про підозру одному із учасників даного злочину вдалося втекти. Тоді його було оголошено у розшук.

Як повідомляється, неправомірна вигода співробітнику НАБУ пропонувалася в обмін на зняття арешту з рахунків приватного товариства задіяного, за даними слідства, у корупційній схемі з заволодіння коштами бюджету міста Одеса.

Йдеться про гроші, отримані від продажу у грудні 2016 року міській раді Одеси будівлі державного підприємства "Завод "Краян" за завищеними цінами, а саме - за 185 млн гривень. При тому, що реальна ринкова вартість такої будівлі, як встановлено слідством, знаходиться у діапазоні між 37 та 92 млн гривень.

За версією слідства, ймовірним бенефіціаром (вигодонабувачем) ТОВ є підозрюваний у пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі Національного бюро депутат Одеської облради.

Зазначені факти детективи НАБУ почали розслідувати в листопаді 2016 року. Під час слідства у грудні 2016 року ініційовано накладення арешту на рахунки згаданого приватного товариства.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Генеральній прокуратурі України допитали підозрюваного в дачі хабара в 500 тис. доларів детективу Національного антикорупційного бюро депутата Одеської обласної ради Олега Бабенка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно з працівниками Генеральної прокуратури України 12 січня 2018 року повідомили про підозру чинному депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільникові за пропозицію хабара в розмірі 500 тис. доларів співробітнику НАБУ.

Хабар детективу НАБУ пропонувався в обмін на зняття арешту з рахунків приватного товариства, задіяного в корупційній схемі із заволодінням коштів бюджету міста Одеса. Йдеться про гроші, отримані від продажу мерією Одеси будівлі за завищеними цінами.

Зазначимо, депутат Одеської облради Олег Бабенко заперечує повідомлення про те, що він пропонував хабар в розмірі 500 тис. доларів представникам НАБУ, та називає їх "вигадкою і провокацією".