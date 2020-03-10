Опубликовано видео допроса подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко

Фото: погибший активист Юрий Вербицкий (wikipedia.org)

Подозреваемого задержали в Киеве 10 марта

Национальная полиция опубликовала видео задержания и допроса Сергея Мысливого, которого подозревают в похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отметили правоохранители, 42-летний мужчина с 2014 года находился в межгосударственном розыске. При этом он скрывался от следствия, используя документы на другое имя, благодаря которым неоднократно пересекал украинскую границу.

"Скрываясь от правоохранительных органов, подозреваемый использовал другие анкетные данные, систематически изменял автотранспортные средства и прибегал к другим способам конспирации", - сообщили правоохранители.

Напомним, Мысливый был задержан 10 марта на территории Днепровского района города Киев.

Ранее РБК-Украина писало, что в деле о похищении двух активистов Майдана подозрение объявили участнику преступной организации, которая занималась насильственными действиями против участников Революции Достоинства в период января-февраля 2014 года. Так как подозреваемый не явился для вручения подозрения, суд дал разрешение на его арест.

Отметим, в 2014 году после многодневных пыток активистов бросили в лесу, Вербицкий от полученных травм скончался.