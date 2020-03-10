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Задержанный за похищение активистов Майдана с 2015 жил по поддельному паспорту

Новости » Происшествия     10.03.2020 - 17:04
Задержанный за похищение активистов Майдана с 2015 жил по поддельному паспорту
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мысливый пытался избежать наказания за убийство Вербицкого

Задержанный по подозрению в похищении активистов Майдана Сергей Мысливый с 2015 года жил по поддельному паспорту. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что 10 марта правоохранители задержали подозреваемого в похищении и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также в убийстве последнего. Мысливый с апреля 2014 года был в международном розыске.

По данным следствия, он получил в 2015 году паспорт гражданина Украины на другое имя. Личность была установлена экспертами НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Задержанному инкриминируется убийство похищенного по предварительному сговору, пытки и незаконное похищение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, о задержании Мысливого стало известно сегодня, 10 марта. По версии следствия, его непосредственно привлекали к похищению Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в Киеве ночью 21-го января 2014-го года.

Ранее также стало известно, что Государственном бюро расследований находится более 50 уголовных "дел Майдана".

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