Не задекларував елітний Lexus. Ще одному нардепу-втікачу оголосили підозру

Ще одному народному депутату України оголосили підозру за недостовірну декларацію. Наразі місцеперебування нардепа не встановлене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

За інформацією джерел РБК-Україна, підозру оголосили нардепу від "Слуги народу" Сергію Нагорняку.

За даними САП та НАБУ, нардеп у декларації за 2020 рік не вказав автомобіль Lexus 2020 року випуску. Авто належало його батьку, проте парламентар з дружиною активно користувався машиною. Вартість автомобіля становить майже 1,9 млн гривень.

Депутату оголосили підозру за 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

"Зважаючи на те, що місцеперебування нардепа не встановлено, про підозру йому повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше депутата від партії "Слуга народу" Маргариту Шол оголосили в розшук. Нардеп не вказала в декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві.

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