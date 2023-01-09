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Проблеми з декларацією: НАБУ оголосило в розшук нардепа від "Слуги народу"

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 17:03
Проблеми з декларацією: НАБУ оголосило в розшук нардепа від "Слуги народу" Фото: Нардеп Маргарита Шол (facebook.comМаргарита-Шол)
Автор: Наталія Кава

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата в партії "Слуга народу" Маргариту Шол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НАБУ.

За даними відомства, Шол не вказала в декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві. Нардеп підозрюється у декларуванні неправдивої інформації,зазначено в релізі НАБУ.

"НАБУ розшукує народну депутатку України IX скликання, яка не вказала в декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн", - сказано у повідомленні.

При цьому на сайті “Слуги народу” вказано, що Шол входить до комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики. Вона також очолює підкомітет з питань розвитку базових галузей в агропромисловому комплексі.

Маргариті Шол 35 років, вона родом з міста Маріуполь. Вона навчалась у Приазовському державному технічному університеті. На виборах президента України 2019 року була довіреною особою Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялось, що Національне бюро розслідувань оголосило в розшук бізнесмена Андрія Довбенка та повідомило про підозру у справі про фінансові махінації, пов’язані з АРМА.

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