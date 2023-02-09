Не задекларировал элитный Lexus. Еще одному беглому нардепу объявили подозрение

Еще одному народному депутату Украины объявили подозрение за недостоверную декларацию. Сейчас местонахождение нардепа не установлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

По данным САП и НАБУ, нардеп в декларации за 2020 год не указал автомобиль Lexus 2020 года выпуска. Автомобиль принадлежал его отцу, однако парламентарий с женой активно пользовался машиной. Стоимость автомобиля составляет около 1,9 млн гривен.

Депутату объявили подозрение по 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

"Учитывая, что местонахождение нардепа не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее депутата от партии "Слуга народа" Маргариту Шол объявили в розыск. Нардеп не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве.

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