Україна розгортає систему РЕБ "Покрова". Чому про це мало інформації: думка експерта

Валерій Залужний розповів про розгортання загальнонаціональної РЕБ "Покрови" проти крилатих ракет та безпілотників. Її завдання – спуфінг, тобто заміна координат від супутникової системи навігації.

Як пише Defense Express, це означає, що при включенні "Покрови" навігаційні системи (у тому числі цивільні) можуть взагалі не працювати або показувати некоректні дані. Для деяких зразків озброєння це буде критичним.

Для деяких зразків озброєння така протидія буде критичною.

Наприклад, російські "шахеди" використовують досить примітивну інерційну супутникову навігацію, яка при втраті сигналу дозволяє летіти у бік мети, але без урахування поправки на вітер та похибку. Щодо останньої, то йдеться про відхилення на 5 км на ділянці 100 км. У разі спуфінгу умовний "шахед" почне курсувати хибним маршрутом і, відповідно, не вразить задану мету.

Про систему "Покрови" невідомо майже нічого. Даний факт цілком зрозумілий, оскільки в умовах російсько-української війни впровадження нової техніки та нових тактик займає короткий час, пояснює експерт Костянтин Криволап.

"Я чув про неї від зв'язківців, але це дуже закрита інформація. Чи можлива така система? Можлива. Чи здатна вона ефективно працювати? Здатна. Чи працює вона в тому обсязі, як це потрібно? Не знаю. Результати я ще не відчув: російські "Ланцети", розвідники, "шахеди" досі літають, значить, вона ще не така ефективна, як хотілося б. А, можливо, вона й повинна бути такою. У "тумані війни" складно про це щось говорити", - підсумував він.

